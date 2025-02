Mistermovie.it - Mister Movie | Data di Uscita Carnival di Terry Gilliam riceve aggiornamenti, il cast include Johnny Depp

Un nuovo aggiornamento è emerso riguardo al prossimo film di, un regista noto per la sua visione unica e innovativa., celebre per aver co-diretto Monty Python and the Holy Grail nel 1975 insieme aJones, è attualmente impegnato in un nuovo progetto cinematografico.Dettagli sul FilmdiIl film, inizialmente intitolato Theat the End of Days, sembra ora essere semplicemente. In un'intervista con la rivista italiana Box Office, Guglielmo Marchetti della Notorious Pictures ha confermato che il film è in fase di lavorazione e vanta unstellare. Tra i protagonisti figurano, Jeff Bridges, Jason Momoa, Adam Driver, Asa Butterfield ed Emma Laird.Un Progetto AmbiziosoMarchetti ha descrittocome un vero e proprio blockbuster, esprimendo il suo orgoglio personale per il progetto.