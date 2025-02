Mistermovie.it - Mister Movie | Charlie Kaufman Torna alla Regia con “Later the War” con Eddie Redmayne e Tessa Thompson

Leggi su Mistermovie.it

Il pluripremiato sceneggiatore, noto per opere innovative come Essere John Malkovich e Se mi lasci ti cancello, è pronto a dirigere il suo primo lungometraggio in cinque anni. Il nuovo progetto, intitolatothe War, vedrà come protagonistie Patsy Ferran.inthe Warthe War trae ispirazione dal racconto breve Debby's Dream House, scritto da Iddo Gefen e incluso nella raccolta Jerusalem Beach. La storia ruota attorno a un uomo capace di creare sogni per gli altri, che però si trasformano in incubi. Non è chiaro quanto la versione cinematografica aderirà al racconto originale, ma l'idea di fondo promette un viaggio affascinante e inquietante.Il Contributo dial Cinemaè riconosciuto come una delle voci più originali nel panorama cinematografico.