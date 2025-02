Mistermovie.it - Mister Movie | Black Panther, cancellazione dello spin-off di Disney+ su Okoye

Leggi su Mistermovie.it

Dopo quattro anni di attesa e speculazioni, Marvel Studios ha ufficialmente annullato la serie-off didedicata a, il personaggio interpretato da Danai Gurira. L'annuncio è arrivato direttamente da Brad Winderbaum, responsabilestreaming, della televisione e dell'animazione per la Marvel, mettendo fine alle speranze dei fan che attendevano lo sviluppo di questa storia.Il progetto-offcancellato: cosa è successo?Danai Gurira ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe nel 2018 con il primo film di, interpretando, il coraggioso generale delle Dora Milaje, l’unità d’élite delle forze speciali del Wakanda. Il personaggio è poi apparso in film di grande successo come Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019), la serie animata What If.