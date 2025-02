Mistermovie.it - Mister Movie | Aggiornamento sulla Seconda Stagione di The Penguin, per Colin Farrell “Non lo voglio”

La serie Theha riscosso un enorme successo, conche ha dato vita al personaggio di Oswald "Oz" Cobblepot in modo magistrale. Tuttavia, i fan che sperano in unapotrebbero dover attendere.ha recentemente condiviso le sue opinioni riguardo a un potenziale ritorno per una nuova, offrendo uno sguardo sulle sue considerazioni personali e professionali.Le Riflessioni disu unadi TheIn un'intervista con Variety dietro le quinte degli SAG Awards,ha espresso la sua cautela riguardo a unadi The. "Non lo," ha dichiarato l'attore. "Siamo tutti usciti sul ring in quelle otto ore. Odierei, solo per un successo tra virgolette, dover tornare e che fosse una versione diluita di ciò che la gente sembra pensare che sia.