Mister buscè Loro più cinici nel capitalizzare le poche occasioni

"Nessuna tragedia, il calcio è anche questo. Chiudiamo il capitolo". Prova ad archiviarla subito Antoniola sconfitta con l’Arezzo. "Che è venuto a Rimini – attacca l’allenatore dei biancorossi – per non giocare a calcio. Ma solo per rompere il nostro gioco. Non ci hanno messo di certo sotto dal punto di vista del gioco. Certo sono stati bravi a. Noi al contrario non siamo stati a prendere le contromisure. E c’è da dire che non abbiamo creato granchè. Ci può stare che dopo tanti risultati utili consecutivi. Senza dimenticare che lo abbiamo fatto contro un’ottima squadra, costruita per obiettivi diversi dal nostro". Niente drammi, ma su quella reazione mancata dopo il gol subitoha intenzione di ’indagare’. "In effetti non c’è stata – dice – o per lo meno non è stata forte.