Panorama.it - Miss Fallaci, stasera in tv il secondo appuntamento su Rai 1: le anticipazioni

con: questa sera, martedì 25 febbraio 2025, su Rai 1 e in streaming su RaiPlay (dove gli episodi restano disponibili per circa 20 giorni). Dopo l'ottimo esordio della scorsa settimana, con un 18,3% di share e 3,26 milioni di spettatori, prosegue la fiction con Miriam Leone dedicata alla vita di Oriana, prodotta da Minerva Fiction e Paramount.Cosa è successo nelle scorse puntateNegli episodi precedenti abbiamo visto Oriana(interpretata da Miriam Leone), giovane giornalista de L’Europeo, sbarcare negli Stati Uniti con l’ambizioso obiettivo di intervistare Marilyn Monroe. L’incontro con la diva non è andato come sperato, ma questo le ha permesso di osservare Hollywood da un’angolazione diversa. Invitata a una festa dai Cotten, grazie alla sua amicizia con Orson Welles, ha avuto l'opportunità di avvicinare le star, superando la diffidenza iniziale e distinguendosi per il suo stile brillante e provocatorio.