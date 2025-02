Tpi.it - Miss Fallaci: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Leggi su Tpi.it

: leQuesta sera, martedì 25 febbraio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda ladi, la serie tv con protagonista Miriam Leone che racconta Oriana, la più influente e controversa giornalista italiana del XX secolo, una delle donne più forti e indipendenti delle società occidentali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.(storia vera)Oriana accetta di scrivere articoli per il produttore Albert Gordon ed in cambio ottiene il libero accesso agli studi cinematografici e alle sue star, che le fanno aprire gli occhi sul dietro le quintescintillante Hollywood, permettendole di scrivere articoli memorabili. Nel secondo episodio, Oriana incontra di nuovo Alfredo Pieroni e tra i due nasce un’intensa storia d’amore, la prima per la giornalista.