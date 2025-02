Movieplayer.it - Miss Fallaci, dietro le quinte della serie con la regista Alessandra Gonnella

Da un cortometraggio alla prima serata Rai: il nostro incontro con la mentelache racconta l'origin storygiornalista. Italia - Inghilterra: andata, ritorno e ancora andata.latv Rai con Miriam Leone nei panni di Orianac'è l'intuizione di, che ha studiato e vive a Londra. Con sé ha portato l'idea ambiziosa di raccontare la giornalista, prima in un corto metraggio A Cup of Coffee With Marilyn (con tanto di Nastro d'Argento vinto nel 2020) e, poi, nello show ideato insieme a Diego Loreggian, Viola Rispoli e Tom Grieves, e co-diretto al fianco di Luca Ribuoli e Giacomo Martelli. Di fatto, l'idea dell'autrice si è rivelata vincente, fin dal pitch, sposato in toto .