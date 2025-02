Movieplayer.it - Miss Fallaci: cosa succede nella seconda puntata della serie con Miriam Leone, stasera su Rai 1

tornasu Rai 1 con ladi, latv dedicata alla vita e alla carriera di Oriana: le anticipazioni di martedì 25 febbraio. Dopo l'esordioscorsa settimana,, lacon, torna in TVsu Rai 1 in prima serata. In questaritroveremo la giornalista fiorentina ancora a Los Angeles, questa volta pronta a intrufolarsi negli Studios hollywoodiani., le anticipazioniOriana, dopo il party di Joseph Cotten, vuole raccontarenegli Studios e portare i suoi occhi e la sua penna dietro il mondo dorato dei divi di Hollywod. Viene chiamata da Albert Gordon insieme alla sua collaboratrice Jo. Il potente produttore vorrebbe che la giornalista scrivesse di lui .