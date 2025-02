Ilfattoquotidiano.it - “Mio padre andò in missione in Corea, ma al suo ritorno non era più lo stesso”: il racconto di Marcell Jacobs

“Ho vissuto l’abbandono, non avere mai avuto una figura paterna nella mia vita e, quindi, ho sempre avuto questa paura inconscia che, se non facevo bene le cose, le persone alle quali volevo bene mi potessero abbandonare”.non ha mai nascosto di aver avuto un complicato rapporto con il. Il velocista, vincitore di due ori all’Olimpiade di Tokyo nel 2021, è tornato sull’argomento intervistato dal programma televisivo Le Iene che lo ha incontrato a Jacksonville (Florida, Stati Uniti), dove l’azzurro sta preparando quella che spera possa essere la stagione del riscatto.“Devo ammettere che sono un po’ scappato, mi sentivo perso e avevo bisogno di cambiare tutto”, ha detto l’atleta. Tra l’altro in questi giorni, Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo (oro alle Olimpiadi di Tokyo in staffetta insieme a), come rivelato dal Fatto Quotidiano è al centro di un’indagine con l’accusa di spionaggio ai danni dellocampione dei 100 metri.