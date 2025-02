Romadailynews.it - Ministero Commercio: Cina si oppone a inclusione da parte UE di imprese e persone cinesi nel pacchetto di sanzioni contro la Russia

Ildelcinese ha dichiarato oggi che la decisione dell’Unione Europea (UE) di includere diverse aziende enel 16modilaavra’ un impatto negativo sui rapporti commerciali bilaterali. La mossa dell’UE e’ contraria al consenso raggiunto tra i leader di entrambe le parti, ha dichiarato un portavoce del, che ha esortato l’UE a smettere di elencare le aziende e gli individuie a cessare di diffamare e scaricare la colpa sulla. Lasisempre alleunilaterali che non hanno alcuna base nel diritto internazionale e non sono autorizzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiunto il portavoce. Lae’ fermamente convinta che il dialogo e i negoziati siano le uniche vie percorribili per risolvere la crisi ucraina e sostiene sempre i colloqui di pace, ha dichiarato il portavoce, sottolineando inoltre che laadottera’ le misure necessarie per salvaguardare con determinazione i diritti e gli interessi legittimi delle