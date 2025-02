Ilgiorno.it - Mind Milano, il Social Innovation Campus di Fondazione Triulza: di cosa si tratta e quando sarà

Appuntamento imperdibile per le nuove generazioni in Italia sull'innovazionee e la valorizzazione dei talenti, torna il 26 e 27 febbraio inilpromosso da. L’edizione 2025 approfondirà il tema "Talents 4. Competenze nella Complessità" e prevede un programma con oltre 160 iniziative tra talk, spettacoli, hackathon, contest e laboratori interattivi, in collaborazione con oltre 60 partner. L'obiettivo è coinvolgere le nuove generazioni in momenti di confronto, sperimentazione e co-progettazione sui temi che riguardano l’innovazione e le tecnologie ad impattoe e ambientale, ma anche i diritti, la cittadinanza attiva e modelli di impresei e cooperative. Ildal 2020 ad oggi ha coinvolto circa 32.500 partecipanti di cui oltre 21.