Milano, Sellerio in mostra alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo

(ITALPRESS) –apre al pubblico dal 26 febbraio al 13 aprile 2025 nel suo museo delle Griedila“Enzo. Piccola antologia siciliana”, un omaggio al fotografo ed editore Enzo(Palermo, 1924-2012), a chiusura delle celebrazioni dedicate al centesimo anniversario della sua nascita. L’esposizione, curata da Monica Maffioli e Roberta Valtorta e realizzata in collaborazione con l’Archivio Enzo, presenta una selezione di 85 fotografie, per la maggior parte stampe d’epoca, a cui si aggiunge una serie di stampe da negativi originali inediti selezionati in occasione del centenario dal vasto e ancora in parte inesplorato archivio del fotografo.Come ha spiegato Monica Maffioli, con le sue fotografie “vuole raccontare una Sicilia umana, che ha forza di riprendersi dalla sua condizione di terra difficile.