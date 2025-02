Oasport.it - Milano-Halkbank Ankara oggi in tv, Champions League volley 2025: orario, programma, streaming

martedì 25 febbraio (ore 20.45) si gioca, playoff di ritorno della2024-dimaschile. La formazione lombarda dovrà cercare la grande rimonta dopo aver perso il confronto d’andata per 3-1 nella tana della compagine turca: i ragazzi di coach Roberto Piazza dovranno imporsi per 3-0 o 3-1 e poi aggiudicarsi anche il golden set di spareggio se vorranno qualificarsi ai quarti di finale della massima competizione europea.Si preannuncia un compito particolarmente impegnativo per i meneghini, reduci da successo per 3-1 contro Cisterna in Superlega. Servirà una grande prestazione da parte del sestetto guidato dall’opposto Ferre Reggers, dagli schiacciatori Davide Gardini e Yacine Louati e Matey Kaziyski, dal centrale Edoardo Caneschi e dal palleggiatore Luca Porro.