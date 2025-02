Movieplayer.it - Milano Film festival 2025: il laboratorio artistico di Manuel Agnelli, Germi LdC, curerà il programma musicale

Dopo la direzione di Claudio Santamaria,si occuperà degli eventi musicali col suo, tra le novità il coinvolgimento del Piccolo Teatro dicome sede del. Altre novità in arrivo al. La manifestazione diretta da Claudio Santamaria, indal 3 all'8 giugno, si arricchisce della presenza di Magnuel, che si occuperà degli eventi musicali col suoLdC. Oltre agli appuntamenti cinematografici, non mancheranno concerti e performance imperdibili. Curatore delisarà il cantautore milanese, frontman degli Afterhours e noto al pubblico televisivo come giudice di XFactor.sarà coinvolto nelin veste ditore, attività che svolge 2019 al ", Luogo di Contaminazione", locale cult della vita notturna milanese.