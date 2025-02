Dilei.it - Milano Fashion Week, Jannik Sinner seduto accanto ad Anna Wintour: la coppia che non ti aspetti

La magia dellaè anche questa: incontri inaspettati, accostamenti insoliti e scatti che fanno il giro del mondo in un attimo. Ma chi avrebbe mai immaginato di vederealla sfilata di Gucci? Il numero uno del tennis mondiale e l’iconica direttrice di Vogue hanno condiviso la prima fila delshow, e lo hanno fatto con un’eleganza che non passa inosservata.alla: lo sport incontra la modaPioggia o non pioggia, quando la moda chiama, il gotha dello stile risponde. E tra gli ospiti illustri della2025 non poteva mancare, che da tempo ha un legame con Gucci, marchio di cui è ambassador. Il tennista altoatesino è stato avvistato fuori da Palazzo Parigi, quartier generale delle celebrity in questi giorni di sfilate, prima di dirigersi verso la passerella più chiacchierata della stagione.