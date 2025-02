Dilei.it - Milano Fashion Week, Anna Foglietta e Vittoria Puccini danno il via alla settimana della moda

Lasi accende con un debutto che fonde eleganza e innovazione, portando in passerella non solo creazioni di alta, ma anche due protagoniste del cinema italiano che hanno incantato il pubblico con la loro raffinatezza.sono state le ospiti d’eccezionesfilata di Alberta Ferretti, inaugurando con il loro stile lapiù attesa delsystem., l’eleganza essenziale del neroEntrambe protagoniste del film Follemente, campione d’incassi al box office con oltre 4 milioni di euro, hanno incantato con i loro look, incarnando due visioni diverse ma complementarifemminilità contemporanea., che si divide tra il successo cinematografico e la nuova fiction Rai Belcanto, ambientata nella Napoli dell’Ottocento, ha incantato la platea con un abito lungo total black dal taglio a colonna, essenziale sul fronte ma con un’apertura sulla schiena che ha aggiunto un tocco di sensualità sofisticata.