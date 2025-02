Ilfattoquotidiano.it - Milano-Cortina, il “sabotaggio” della pista da bob: Mountain Wilderness difende le onlus che lottano per il clima

Luigi Casanova, presidente diItalia21 febbraio 2025, un pesante tubo dell’impianto di refrigerazionedi bob viene trovato a poca distanza da dove era stato depositato, un altro tubo è leggermente forato. Si è gridato al(ministri, deputati, senatori al governo, organi di informazione), il sindaco diaddirittura ha chiamato in causa il terrorismo. Non è facile inserirsi in un cantiere tanto sorvegliato, ovunque telecamere attive, non è facile spostare un simile tubo lungo e pesante e porlo di traverso alla strada senza che nessuno veda, senza aver udito rumori. In assenza di qualunque minima prova, in base a supposizioni e senza attendere le indagini del caso, si è cercato di individuare il colpevole in chi si è sempre battuto in maniera trasparente e pacifica contro la realizzazione di unainsostenibile sotto il profilo ambientale e sociale.