Oasport.it - Milano Cortina 2026, la pista di bob è ormai pronta! C’è la data di fine lavori

Leggi su Oasport.it

Entra nel vivo la volata finale per la realizzazione dello Sliding Centre did’Ampezzo, che ospiterà tra meno di un anno le gare di bob, skeleton e slittino ai Giochi Olimpici Invernali di. Laquasie verrà consegnata come da programma il 15 marzo, in attesa della pre-omologazione prevista il 24 marzo (al termine delle operazioni di ghiacciatura del tracciato) che darà il via libera ai primi test degli atleti.Ieri mattina si è svolto un nuovo sopralluogo dei vertici di Simico e CIO, in cui erano presenti anche funzionari della Regione Veneto e delle varie Federazioni, per verificare lo stato d’avanzamento dei. “La visita è anmolto bene, gli osservatori internazionali hanno preso atto dello stato di avanzamento del lavoro: per loro è sorprendente, per noi no.