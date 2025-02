Milano alla Fashion Week il vero vip è Jannik Sinner | sorrisi e chiacchiere con una sua grande fan Anna Wintour – Il video

Leggi su Open.online

era presentedi, in prima filasfilata di Gucci, suo sponsor personale. Tanti i flash per il campione azzurro,prima uscita dopo l’accordo con la Wada. A catturare l’attenzione dei fotografi la posizione del tennista numero uno al mano, seduto accanto ad, pietra miliare della moda, direttrice di Vogue America,appassionata di tennis e tifosa proprio dell’azzurro. I due hanno scambiato qualche chiacchiera. Dopo l’annuncio della sospensione di tre mesi per il caso Clostebol,è tornato a Monaco, dove risiede, ed ha fatto visitasua famiglia a Sesto Pusteria. La partecipazionesfilata che dà il viasettimana milanese della moda rappresenta il suo primo appuntamento pubblico. Le immagini della sua partecipazione all’eventohanno fatto presto il giro del web.