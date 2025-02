Tvplay.it - Milan, triplo addio eccellente: rivoluzione totale

Leggi su Tvplay.it

Ilsi prepara ad attuare unanella prossima estate. Diverse le cessioni già messe in cantiere: i piani rossoneri. Riflette il, dopo gli ultimi risultati conseguiti tra Champions League e campionato. L’estromissione dalla Champions League e la successiva sconfitta patita per mano del Torino hanno deluso le aspettative della società, sempre più orientata ad avviare unadurante la prossima estate e avviare un nuovo progetto. Il futuro del tecnico Sergio Conceicao dipenderà dall’andamento della squadra da lui diretta in Serie A: quello di alcuni componenti del gruppo, invece, è già segnato.– TvPlay.it (Ansa)Il management coordinato da Zlatan Ibrahimovic, in queste ore, ha infatti provveduto ad individuare una serie di nomi ritenuti non più imprescindibili e, di conseguenza, da sacrificare sul mercato.