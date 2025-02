Dailymilan.it - Milan, Sérgio Conceição ha scelto il futuro di Rafael Leao. Ecco quale sarà

Ilpuò tornare più equilibrato,hadi escludere, il portogheseun jolly dalla panchinaIn casatiene ancora banco la questione relativa a, il numero dieci rossonero sembra non essere il punto di riferimento in avanti per il tecnicosoprattutto dopo l’arrivo ao di Joao Felix. Dopo le recenti delusioni il tecnico portoghese sembra aver abbandonato l’idea di continuare con i “Fantastici 4” davanti. I numeri con i quattro davanti sono davvero deludenti un solo goal realizzato e senza mai vincere una partita.Proprio per questo motivoha deciso che i “Fantastici 4” verranno messi solo in caso di necessità e a partita in corso. Scelta che sicuramente può dare più equilibrio a una squadra che sta davvero faticando e sta concedendo sempre tanto alle squadre avversarie.