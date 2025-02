Calciomercato.it - Milan azzerato, la rivoluzione sarà totale: uno solo è sicuro di restare

Il team che ha vinto lo Scudetto non esiste più: in estate potrebbero andare via gli ultimi calciatori di quella rosa costruita da Maldini Era il 22 maggio 2022 quando ilsi laureava campione d’Italia per la diciannovesima volta nella sua storia. La squadra guidata da Stefano Pioli si imponeva in volata contro l’Inter con le parate di Mike Maignan, con la coppia centrale formata da Kalulu e Tomori e le incursioni di Theo Hernandez., tre anni per una(LaPresse) – Calciomercato.itMa anche grazie, chiaramente, ai gol di Rafa Leao e Olivier Giroud. Hanno ovviamente dato il loro contributo in maniera importante Brahim Diaz, Tonali, Kessie, Bennacer e Zlatan Ibrahimovic, oltre a Saelemaekers, Krunic, Rebic e capitan Romagnoli.Un, costruito da Paolo Maldini e Frederic Massara, insieme a Geoffrey Moncada, che mercato dopo mercato ha perso i suoi giocatori più importanti.