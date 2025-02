Puntomagazine.it - Migranti, UNICEF-UNHCR-OIM su 2 anni da naufragio Cutro: oltre 5.400 persone hanno perso la vita nel Mediterraneo

Dichiarazione di Laurence Hart, Direttore dell’Ufficio di Coordinamento del Mediterraneo dell’OIM, Nicola Dell’Arciprete, Coordinatore della Risposta in Italia 25 febbraio 2025 – “Duefa, a pochi metri dalla spiaggia di Steccato di, un’imbarcazione di legno sovraffollata si spezzava, causando la morte di almeno 94, tra cui bambine e bambini. La barca, che trasportava circa 180provenienti da paesi come Afghanistan, Iran, Pakistan e Siria, era partita dalla Turchia quattro giorni prima. Sono sopravvissute solo 80, inclusi alcuni parenti di coloro chela. Nonostante l’indignazione suscitata in occasione di quell’ennesimo, drammatico, tragedie similicontinuato a verificarsi. Negli ultimi due5.400lanel Mediterraneo.