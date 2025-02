Lapresse.it - Migranti, il Consiglio di Stato dà ragione a Viminale sulla scelta del “porto sicuro”

L’individuazione del ““ per l’attracco delle navi che soccorronoin mare è prerogativa del ministero dell’Interno, in raccordo con le Capitanerie di, e tale individuazione deve necessariamente tener conto di molteplici fattori che incidono.La decisione deldiA stabilirlo è ildiche oggi con una sentenza ha respinto il ricorso presentato dalla ‘Geo Barents’, confermando la piena legittimità dell’operato delnella gestione degli sbarchi. In particolare, la decisione ribadisce che nell’individuazione dei cosiddetti POS (Place of Safety), in raccordo con le Capitanerie di, entrano in gioco più criteri: oltre alla logistica, si valutano infatti le esigenze di ordine pubblico e di accoglienza per garantire sicurezza, efficienza e sostenibilità nella gestione dei flussi migratori.