Lapresse.it - Migranti, il 10 aprile le conclusioni della Corte Ue sui centri in Albania

Leggi su Lapresse.it

Ledell’Avvocato Generaledell’Ue, Richard de la Tour, nelle cause riunite legate al protocollo Italia-e alla definizione dei Paesi d’origine saranno rese il 102025.L’udienzaNella mattina di martedì 25 febbraio si è svolta l’udienza con le parti in causa. La sentenza verrà pronunciata in tempi brevi, in quanto al procedimento è stato dato un iter accelerato: il pronunciamentoè atteso prima dell’estate.Il protocollo Italia-Il Protocollo Italia-, ratificato nel febbraio 2024, ha istituito in territorio albanese, ma sotto giurisdizione italiana, un Centro per il trattenimento e il rimpatrio – ricorda lanella ricostruzione del caso -. In questo Centro possono essere trattenuti i richiedenti protezione internazionale a cui può essere applicata una procedura accelerata di frontiera, riservata a persone provenienti da Paesi considerati sicuri.