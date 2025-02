Lapresse.it - Migranti, Casarini: “Alla premier Meloni chiedo di riaprire la discussione sul patto Italia-Libia”

“E’ questa la proposta che io faccio anchepresidente, riapriamo lasul, dopo il caso Almasri e dopo il caso Paragon tutti lono. Se non si vuol passare per quelli che scappano apriamo lasu questi patti che datano 2017 e sono rinnovati sempre in maniera automatica dal Parlamento.Vogliamo far scegliere alle persone da che parte vogliono stare?”. Lo ha detto Luca, intervistato a Napoli durante lo sbarco della Sea Eye 4, rivolgendosi. Il fondatore della ONG Mediterranea Saving Humans è tra le decine di persone spiate attraverso il software di hacking israeliano Paragon.