"Miglior Colomba d'Italia", medaglia d'argento a Romano

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC) ha appena eletto i vincitori del Campionato Nazionale ““ presso la Fiera del Tirreno CT, in corso fino al 26 febbraio a Marina di Carrara (MS).Ben 100i maestri pasticceri provenienti da tutte le regionisi sono sfidati nella realizzazione del dolce simbolo della Pasqua in due versioni “Classica” e “Innovativa”. Nella categoria innovativa Roberto Moreschi, maestro pasticciere pluripremiato di Chiavenna, Sondrio (SO) sbaraglia la concorrenza e vince lad’oro con unaal caffè e cioccolato al limone. “Il sapore del caffè è deciso e spezza benissimo la freschezza e l’acidità del limone, creando un equilibrio perfetto” – questo il verdetto dei giudici.