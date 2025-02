Ilrestodelcarlino.it - Mieloma multiplo, gli esperti dell’Emilia-Romagna e le ultime frontiere su cura e prevenzione

Bologna, 25 febbraio 2025 – Grazie a un gemellaggio tra l'Istituto romagnolo per lo studio dei tumori 'Dino Amadori' Irst Irccs di Meldola (Forlì Cesena) e il Md Anderson Cancer Center di Houston si tiene a Roma oggi e domani, con oltre 500 specialisti e di 80 relatori internazionali, la sesta conferenza ‘Soho Italy’ promossa dall'Italian Society of Hematologic Oncology per studiare le nuovesullae ladel. Si tratta di un tumore del midollo osseo tra i più diffusi, in Italia colpisce più di 34mila uomini e donne. I nuovi casi l'anno sono oltre 5.700 e sono in aumento. Come si origina ile chi colpisce La personalizzazione delle cure Ladel: la nuova frontiera delladel: a cosa serve lo screening Come si origina ile chi colpisce "Ilè un tumore che si origina nelle plasmacellule che si moltiplicano nel midollo osseo e talora in altre parti del corpo - spiega Claudio Cerchione, professore e dirigente medico e ricercatore dell'Irst Irccs di Meldola -.