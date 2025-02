Juventusnews24.com - Michelis Juve, chi è l’esterno mancino di Grauso: un talento scuola Fossano per la Juventus Under 16

di Fabio Zaccaria, focus sul laterale dellantus16 di: ilclasse 2009 ex. Caratteristiche e identikit del giocatoreLantus16 di Claudioha mostrato una volta ancora di meritare il primato assoluto in campionato, infilando il dodicesimo risultato utile consecutivo. Nella giornata del 24 febbraio, infatti, i giovani bianconeri hanno battuto i coetanei del Bologna per 4-1, seconda forza del girone A. La prestazione dei ragazzi, soprattutto nel secondo tempo, è stata eccezionale, a fare la differenza sono state anche le sostituzioni operate dal mister. Fra coloro che hanno partecipato al match nella seconda frazione va spesa più di qualche parola in favore di Mattia, esterno classe 2009, subentrato ad una ventina di minuti dal termine della partita.