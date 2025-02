Ilfattoquotidiano.it - Michelin fornitore esclusivo di pneumatici per le hypercar del Campionato Mondiale Endurance

conferma il ruolo diper lenella stagione 2025 delFIA che si estenderà fino al 2029 e con possibilità di rinnovo. Da 13 anni, il marchio francese fornisce al WEC, in modoad alte prestazioni, investendo in tecnologie all’avanguardia a garanzia di stabilità e performance in gare estreme. Dopo il prologo a Losail, in Qatar, il calendario FIA-WEC prevede una prova di 10 ore sul tracciato di 1.812 km in Qatar (26-28 febbraio), seguita da sfide a Imola, Spa e la leggendaria 24 Ore di Le Mans, per poi spostarsi nelle Americhe, in Giappone e in Bahrain.La gammadisi articola in tre mescole – Soft, Medium e Hard – utilizzate in base alle specifiche esigenze di ogni gara, con sidewall cromatici in bianco, giallo e rosso per lee una variante “Rain” per le condizioni bagnate.