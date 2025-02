Ilrestodelcarlino.it - Michele Ferri tifa per l’amico Papa: “Aspetto la sua 103ª telefonata, ormai per me è uno di famiglia”

Pesaro, 25 febbraio 2025 –del. Si conoscono da dodici anni, si sono sentiti oltre 100 volte. Per questoè in apprensione per la malattia diFrancesco, ancora più di altri fedeli., quando vi siete sentiti l’ultima volta? “Per il mio 54° compleanno, il 3 gennaio scorso.” Cosa vi siete detti? “Mi ha chiesto come stavo, gli ho parlato dei miei malanni, degli esami medici, poi gli ho chiesto come stava lui. Mi ha detto che stava abbastanza bene, ancora non c’era traccia della polmonite di adesso” Com’era la voce ? “Tranquilla.” Come vi siete lasciati? “Come sempre, l’ultima frase sua è sempre ’mi saluti sua moglie.’” A quante telefonate siete arrivati? “A 102, la prima è stata nel 2013, il 7 agosto”. Ilè in ospedale dal 14 febbraio, prima aveva accusato altri malori, ma meno gravi.