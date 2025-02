Ilfattoquotidiano.it - “Mia moglie s’innamorò di un disgraziato, una persona orribile, lo odiavo a morte”: così Giancarlo Magalli racconta la fine del matrimonio. Poi la frecciata a Fabio Fazio

Lo ha definito “il più grande dolore” della vita:ospite de La Volta Buona su RaiUno ha parlato del tradimento della sua ex, Valeria Donati, sposata nel 1989 e dalla quale si è separato nel 2008. “C’entra sempre qualcuno, in un modo o nell’altro. Nella nostra separazione ci è entrato un, una, che ha sfruttato il suo ruolo – hato nel salotto di Caterina Balivo – Era un medico psichiatra che doveva aiutarla a superare un momento di stress e invece fece tutt’altro. La convinse che la nostra storia era sbagliata, che doveva interromperla. E poi si scoprì che questi buoni consigli li dava perché voleva approfittarsene. Purtroppo sono stati insieme, io mi feci da parte e quello fu il più grande dolore della mia vita”.Il conduttore ha spiegato di aver “odiato a” il medico e di avere persino pensato di denunciarlo all’Ordine: “Un medico non può innamorarsi di una paziente, non è etico.