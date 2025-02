Metro A svolta entro la fine del 2025 | un treno ogni 3 minuti nelle ore di punta

Leggi su Funweek.it

Ilsi prospetta un anno di cambiamenti per quanto riguarda i trasporti a Roma e in particolare laA. Infatti, saranno aggiunti tre treni in più in linealadele frequenze più elevate. Tale decisione è stata proposta all’interno del programma di esercizio dellaA per il, allegato al nuovo Contratto di Servizio stipulato tra Roma Capitale e Atac.A cosa cambialadelI dati riportati nel programma propongono 26 treni in servizio con frequenze pari a circa 3,5/4ore dimattutina, fascia 07:30-09:30, e pomeridiana fascia 17:00-19:00. Sono previste per adesso 550 corse giornaliere, almeno fino alladi giugno.Leggi anche: — RomaD, il nuovo tracciato con 30 stazioniDopo l’estate, entrerà in vigore l’orario non scolastico ed è in quel momento che entrerà in atto il potenziamento del servizio con l’aggiunta di convogli in linea dopo le attività di revisione generale dei treni CAF MA300.