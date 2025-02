Abruzzo24ore.tv - Meteo Italia: Temporali, Neve e Sole, Ecco Cosa Aspettarsi Questa Settimana

Roma - Maltempo diffuso con piogge,fino a metà, poi graduale miglioramento con temperature in lieve rialzo e condizioni più stabili. Lasi prospetta instabile per gran parte della Penisolana, con un mix di piogge,, nevicate e un progressivo miglioramento verso il weekend. Le condizionivarieranno da Nord a Sud, con significative differenze tra le regioni.nel dettaglionei prossimi giorni. Mercoledì 26 febbraio: giornata di maltempo diffuso, fatta eccezione per il Nordovest dove sono previste schiarite. Sul resto del Nord, piogge e rovesci sparsi cona partire dagli 800/1000 metri. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi. Le temperature saranno in calo, con massime comprese tra 7 e 10 gradi. Al Centro, piogge einteresseranno in particolare le regioni tirreniche, ma si attenueranno nel pomeriggio.