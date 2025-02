Quotidiano.net - Merz Grande coalizione

Friedrich, leader della Cdu, festeggia la vittoria alle elezioni anticipate tedesche mettendosi subito al lavoro e offrendo concrete tracce di sé. "Non ho ancora visto le congratulazioni di Angela Merkel", dichiara precisando di avere molta posta da evadere. E tanti problemi da affrontare. Come il nuovo governo: "Questo è l’ultimo segnale di allerta ai partiti del centro". O come impostare la relazione con gli Stati Uniti: "Farò di tutto, ma mi preparo allo scenario peggiore". Perché "qualsiasi accordo senza Ucraina sarebbe inaccettabile sia per l’Ucraina sia per l’Europa". E mentre a dispetto del mandato d’arresto della Cpi invita a Berlino il premier israeliano Benjamin Netanyahu, incalza l’Ue sui tempi stretti per farsi valere: "È mezzanotte meno cinque", serve "una sola voce su dazi e Ucraina".