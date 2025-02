Puntomagazine.it - Mercato auto in Europa: gennaio in calo, preoccupano i dati pre-pandemia

mobilistico europeo in difficoltà:2025 segna undelle immatricolazioni e sfide per la transizione ecologicaIlmobilistico europeo inizia il 2025 con il piede sbagliato. Secondo idiffusi dall’Associazione dei Costruttori Europei (Acea), asono state immatricolate 995.271nei Paesi dell’Unione Europea, dell’Efta e nel Regno Unito, registrando undel 2,1% rispetto allo stesso mese del 2024. Il dato è ancora più preoccupante se confrontato con2019, periodo pre-, segnando un -18,8%.Stellantis in difficoltà: vendite ine quota diridottaIl gruppo Stellantis ha subito una significativa contrazione nelle vendite, con 154.079 unità immatricolate e undel 16% rispetto a2024. Questo ha portato anche a una riduzione della quota di, passata dal 18% al 15,5%.