Mercato auto Europa il 2025 comincia in flessione A gennaio immatricolazioni giù del 21%

Falsa partenza per ileuropeo dell’: alenell’area Ue+Efta+Uk sono state pari a 995.271 unità, indel 2,1% – l’area Ue, presa singolarmente, chiude a -2,6% – rispetto allo stesso mese del 2024. Fra i primi cinque grandi mercati continentali, quattro sono in sofferenza: -6,2% per la Francia, -5,8% per l’Italia, -2,8% per la Germania e -2,5% per il Regno Unito.Sorride solo la Spagna, facendo segnare un +5,3%. Crescono leelettriche, che fanno +37,3% (grazie pure al +41,6% delbritannico), mentre nella sola Ue, salgono del 34% e vedono la loro penetrazione disalire al 15%. Male le ibride plug-in (-6,4%), bene le ibride non ricaricabili (+16,9%) e in calo le vetture benzina (-20,5%) e diesel (-26,5%). Da segnalare che per il gruppo Stellantis, che ha venduto 154.