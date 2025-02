Lanotiziagiornale.it - Meno occupate e sottopagate: non è un lavoro per donne

Penalizzate sule penalizzate anche dopo il. Il gap di genere in Italia viene testimoniato dal Rendiconto presentato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps, secondo cui il tasso di occupazione delle(52,5%) in Italia è quasi 18 punti percentuali inferiore a quello degli uomini. E le lavoratrici hanno, in media, una retribuzione giornaliera di circa il 20% più bassa rispetto ai lavoratori. Diversi, secondo l’Inps, i fattori: il maggior utilizzo del part-time tra le, i più bassi livelli di qualifica e il minor ricorso agli straordinari. Tutto ciò nonostante lesiano mediamente più istruite. Eppure fanno più fatica a fare carriera: solo il 21% dei dirigenti è donna e solo il 32,4% dei quadri.Le cifre impietose del gap di genere: non è unperLe assunzioni a tempo indeterminato per lesono solo il 18% del totale, contro il 22,6% degli uomini.