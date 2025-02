Ilrestodelcarlino.it - Mendicino in nazionale. Prevendita già attiva

Ripresa degli allenamenti, ieri, allo stadio, per il Cesena. Ceesay è rientrato in gruppo, assente, convocato nellaazzurra Under 19. Testa subito alla Salernitana, prossima avversaria, sabato al Manuzzi. Giàladei biglietti, sono disponibili online sul sito Vivaticket, al Coordinamento Clubs Cesena e in tutti i punti vendita abilitati Vivaticket. Il Coordinamento Clubs Cesena sarà aperto da oggi a venerdì 28 febbraio, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, sabato 1 marzo dalle 10 alle 14:30. Anche per ladella sfida contro l’US Salernitana sarà attivo il sistema di prezzo dinamico dei biglietti che prevede la suddivisione del periodo diin tre fasi temporali, caratterizzate ciascuna da un prezzo differente. L’importo del prezzo dei tagliandi varierà rispetto alle tariffe intere previste, in base all’analisi di numerosi fattori correlati al prossimo match e all’andamento dellastessa.