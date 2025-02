Meloni a summit Londra su Ucraina, fa discutere ipotesi invio truppe

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 25 feb. (askanews) – Mercoledì la videoconferenza con i leader Ue sull’, domenica ail vertice – ufficialmente da confermare – per la messa a punto di piani comuni per la Difesa organizzato da Keir Starmer. Dopo ildel G7 da remoto di lunedì, sono questi gli appuntamenti di Giorgiain vista del Consiglio europeo straordinario in programma il 6 marzo a Bruxelles. La riunione di mercoledì mattina è stata convocata dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, per ascoltare dal presidente francese Emmanuel Macron – ha spiegato – un resoconto del suo incontro di lunedì con Donald Trump. A, invece, si riuniranno i “volenterosi” europei, fin qui animati dagli stessi Macron e Starmer (che guidano gli unici due Paesi che in Europa dispongono di testate nucleari), per parlare di piani congiunti sulla difesa.