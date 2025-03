Lookdavip.tgcom24.it - Meghan Markle in giardino con la felpa di Lady Diana

La duchessatorna a far parlare di sé, questa volta con un tributo a. Con un look studiato nei minimi dettagli,fonde il passato con il presente, regalando agli appassionati di moda un’interpretazione moderna di uno stile iconico e omaggiando ancora una volta l’amata mamma del principe Harry. Le malelingue però non mancano.Neldella villariprende il“Una piccola pausa dal lavoro per godermi il weekend” scrivesu Instagram. Schiva e molto riservata, tanto da aver deciso nel 2020 di trasferirsi negli Stati Uniti insieme al marito, il principe Harry, nella speranza di non essere più al centro del gossip, lanon ha mai nascosto il suo desiderio di privacy. In realtà negli ultimi tempi la duchessa di Sussex è tornata a essere molto presente sulla scena mediatica.