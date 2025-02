Dayitalianews.com - Medico molesta una studentessa, scuse per palpeggiarla e frasi allusive: “Non devono mandarmi più ragazze come te, altrimenti…”

Un50enne di Bari avrebbeto una sua tirocinante, approfittando del suo ruolo. Secondo le accuse avrebbe usato la giovane“cavia” per usare gli strumenti, ma sarebbe stata una scusa per poterla toccare e palpeggiare.Le molestie e lesgradevoli allaLa ragazza, una 22enne del corso di laurea in medicina all’Università di Bari, avrebbe accusato ildi averle rivoltomoleste e per nulla attinenti con il suo tirocinio,: “Hai degli occhi così belli che me li sognerò la notte”, oppure : “Dall’università nonpiù studentessete altrimenti non riesco a lavorare”. La ragazza, non reggendo più al peso delle presunte molestie, ha deciso di chiudere anzitempo il suo tirocinio nello studio convenzionato del, denunciando tutto all’associazione universitaria Udu link.