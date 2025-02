Ilfattoquotidiano.it - Media, tensioni Roma-Parigi sul gruppo Stm. Il Mef vuole un cambio dei vertici che “favoriscono gli interessi francesi”

“Il governo italianoun cambiamento alla guida di STMicroelectronics“. Lo scrive il quotidiano economico francese Les Echos nella sua edizione odierna, sottolineando che a, “il ministero dell’Economia, tra i principali azionisti della multinazionale franco-italiana, è scontento della gestione del suo amministratore delegato, il francese Jean-Marc Chéry., spiega Les Echos, lo accusa di favorire glidel proprio Paese esostituirlo”.Stm,che produce semiconduttori, ha come primo azionista con il 27,5% una holding olandese. Soci al 50% in questa holding ci sono il ministero dell’Economia italiano e lo stato francese. Il 2024 si è chiuso male, con ricavi in calo del 23% a 13,2 miliardi e con profitti in discesa del 63% a 1,5 miliardi. Si prospettano riduzioni di personale e il sito di Catania si prepara ad un periodo di cassa integrazione.