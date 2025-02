Tvplay.it - Mazzata Napoli, Conte non ne può: è successo davvero

Leggi su Tvplay.it

In casa, dopo il ko di domenica contro il Como, bisogna segnalare un importante aggiornamento per lo stesso.Dopo aver pareggiato per tre turni consecutivi di campionato, di fatto, ilha dovuto alzare bandiera bianca. I partenopei, infatti, hanno per 2-1 contro il Como di Cesc Fabregas.non ne può: è(Ansa Foto) tvplay.itCon questo ko, visto anche ildi sabato dell’Inter contro il Genoa di Vieira, ilarriva allo scontro diretto di sabato dello Stadio Diego Armando Maradona al secondo posto con un un punto di svantaggio dai nerazzurri. Tuttavia, proprio in questi minuti, è arrivata un’altraper Antonio, infortunio muscolare anche per Frank Anguissa: ecco tutti i dettagliCome comunicato dallo stesso, infatti, anche Frank Anguissa ha riportato un infortunio muscolare.