Abruzzo24ore.tv - Maxi frode fiscale: scoperti 26 milioni di euro in crediti d'imposta falsi

Chieti - Cinque individui, tra cui quattro campani e un residente nella Marsica, denunciati per una sofisticata truffa suid', bloccati oltre 26di. In un'operazione condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Lanciano, è stata smascherata una rilevantenel settore deid'. L'indagine ha portato alla denuncia di cinque uomini, di età compresa tra 22 e 73 anni: quattro originari della Campania e uno residente nella Marsica. Le accuse mosse nei loro confronti includono truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche,tà ideologica in atto pubblico, concorso in reato e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. L'inchiesta, sviluppata dai militari della Tenenza di Ortona, ha svelato un elaborato schema fraudolento.