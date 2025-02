Mauro Coruzzi ricoverato di nuovo dopo l’ictus | Questo che vedete è un letto d’ospedale – Il video

Leggi su Open.online

«Forse è stato un volere divino,cheè une sonoper controlli visto che il mio disturbo si è fatto notare appena prima di Sanremo. Forse ha trovato un modo per tenermi lontano dal festival». Con queste parole, pronunciate in undistribuito sui propri canali social,, per tutti Platinette, annuncia ai suoi follower unricovero in ospedale per accertamenti. Nonostante le difficoltà nel parlare, dovute probabilmente alischemico che lo ha colpito a marzo 2023, il noto personaggio televisivo non perde la sua ironia. Ilmessaggio si conclude con un augurio, condiviso da tanti fan e personaggi dello spettacolo come Nicola Savino, Barbara De Rossi e Marco Liorni: «Adesso facciamo i controlli eun paio di settimane andiamo a casa.