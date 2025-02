Sbircialanotizia.it - Mauro Coruzzi di nuovo ricoverato: condizioni stabili e controlli dopo l’ictus?

Leggi su Sbircialanotizia.it

, conosciuto dal pubblico come Platinette, è stato nuovamentein ospedale per una serie di accertamenti legati alischemico che lo aveva colpito nel marzo 2023?. L’annuncio del ricovero è arrivato direttamente dal conduttore 69enne attraverso un video messaggio pubblicato sui suoi profili social, in cuiappare disteso sul letto d’ospedale e . L'articolodi? è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.