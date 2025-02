Oasport.it - Matteo Berrettini liquida Monfils con autorità e avanza a Dubai!

Buona la prima pernel torneo ATP 500 di. Continua dunque il buon momento del tennista romano, che ha superato in due set il sempre ostico francese Gaelin due set con il punteggio di 7-5 6-4 dopo un’0ra e ventiquattro minuti di gioco. Una prestazione positiva per, che ha concesso qualcosa nel primo set, facendosi recuperare due break di vantaggio, mentre poi non ha lasciato scampo al transalpino nei turni di servizio del secondo set.In un torneo che ha visto l’eliminazione di molte teste di serie,ha sicuramente l’occasione per fare bene. Nel prossimo turno il romano affronterà l’australiano Christopher O’Connell, che ha sfruttato il ritiro del bulgaro Grigor Dimitrov, dopo che comunque aveva dominato per 6-0 il primo set.Davvero eccezionale il rendimento con la prima dell’azzurro, che vinto il 90% dei punti con la prima di servizio, soffrendo invece con la seconda ma soprattutto nel primo set (20%).