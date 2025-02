Oasport.it - Matteo Berrettini giocherà in doppio a Indian Wells: Santopadre svela il compagno

Leggi su Oasport.it

affronterà il francese Gael Monfils al primo turno del torneo ATP 500 di Dubai, dove tornerà a giocare dopo essersi spinto fino ai quarti di finale dell’ATP 500 di Doha battendo anche il serbo Novak Djokovic. Lo scalpo preso sul cemento del Qatar ha indubbiamente rinvigorito il morale del tennista romano, che è tornato nella top-30 del ranking ATP e che ora spera di ottenere un risultato di rilievo anche nel secondo appuntamento in Medio Oriente per scalare ulteriormente la graduatoria mondiale.cercherà ulteriore conferme nell’appuntamento agonistico di questa settimana e poi guarderà ai due eventi di un intensissimo mese di marzo sul cemento degli USA. Il romano sarà infatti impegnato, al pari di tutti i giocatori di riferimento (escluso Jannik Sinner, per ovvi motivi), nei Masters 1000 die Miami.